بينما يواصل فيروس كورونا الانتشار، تستمر الدول حول العالم بالعمل على مكافحته بكل ما أوتيت من وسائل. فمن بين إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، إلى عزل مدن بذاتها، إلى تعليق رحلات وإعلان خطط للإنعاش، نستعرض لكم آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي أوقع نحو 22 ألف وفاة في العالم وعزل أكثر من ثلث سكان الأرض في منازلهم.

الإصابات تتجاوز نصف مليون شخص حول العالم

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد حول العالم، مساء الخميس، ليتجاوز حاجز النصف مليون شخص. وحسب موقع "Worldometer" الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس، بلغت الإصابات حول العالم 510 آلاف و644 إصابة.

وحسب معطيات الموقع، تصدرت الصين باقي البلدان مسجلة 81 ألفاً و285 إصابة، تلتها إيطاليا بـ80 ألف 539 إصابة. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة مسجلة 75 ألف و665 إصابة، ثم إسبانيا بـ56 ألفا و197 إصابة.

ارتفاع عدد الإصابات في عدة دول عربية ورفع درجة التأهب

ارتفع عدد ضحايا "كورونا" في العراق والسعودية، إذ بلغت المحصلة في العراق 36 وفاة و382 إصابة، فيما ارتفعت بالسعودية إلى 3 وفيات و1012 إصابة.

وأعلنت الحكومة التونسية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200 شخص.

ولفت رئيس وزرائها إلياس الفخفاخ، خلال جلسة برلمانية خُصصت لنقاش الأزمة الناجمة عن الفيروس، إلى تشكيل لجنة وطنية لمجابهة فيروس كورونا، تتضمّن العديد من الفرق المهتمة كلّ واحدة في مجال محدّد.

أما في غزة فأطلقت وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة، مناشدة لتوفير 23 مليون دولار لمواجهة الوباء.

من جانبها، أعلنت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجوال ليلي لمدة 10 ساعات، في كامل أرجاء البلاد، من الساعة 19:00 وحتى الساعة 5:00 بالتوقيت المحلي مع بعض الاستثناءات.

وفي الأردن بدا الأمر أكثر صرامة، بعد بدء فرض عقوبات على مخالفي حظر التجوال تشمل الحبس والغرامة المالية وحجز المركبات، بحيث لاتقل الغرامة المالية عن 100 دينار (140 دولاراً) ولا تزيد على 500 دينار (704 دولارات) لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن العام بالنسبة للمكررين.

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على خطة الإنعاش

وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تفشي وباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

ولا يزال يتعين على مجلس النواب أن يتبنى الخطة الجمعة قبل أن يصادق عليها الرئيس.

تعزيزات للجيش في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إطلاق عملية لتعبئة القوات المسلحة من أجل مساعدة السكان على الصعيدين اللوجستي والصحي، وخصوصاً في الأراضي الفرنسية ما وراء البحار.

واستقل مرضى مصابون بالمرض، صباح الخميس، قطاراً مجهزاً بمعدات طبية لنقلهم من شرق فرنسا نحو مستشفيات الغرب، وهي سابقة في أوروبا.

روسيا.. تعليق كافة الرحلات

أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة، بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقفل مدينة موسكو اعتباراً من السبت كل المطاعم والمتاجر غير الأساسية. ويمنع الاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة من الخروج من منازلهم اعتباراً من الخميس.

أوروبا.. أكثر من 250 ألف حالة

منذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر، وصلت الإحصائيات الرسمية للإصابات حول العالم 481300 إصابة في 182 دولة ومنطقة، بينها 258068 حالة في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدث الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية عن "إشارات مشجعة"، الخميس، لتباطؤ انتشار فيروس كورونا على الأراضي الأوروبية رغم أن الوضع لا يزال خطيراً.

وتعدّ إيطاليا التي سجّلت الوفاة الأولى في نهاية شباط/فبراير الدولة الأكثر تضرراً من ناحية حصيلة الوفيات مع بلوغها 7503 وفيات من أصل 74386 إصابة. وقالت السلطات الإيطالية إنّ 9362 شخصاً قد تعافوا من الفيروس.

وتأتي إسبانيا بعد إيطاليا على هذا الصعيد، إذ سجّلت 4089 وفاة و56188 إصابة، ثم الصين مع 3287 وفاة و81285 إصابة، تليها إيران مع 2234 وفيات و29406 إصابات، وفرنسا 1331 وفاة و25233 إصابة.

حظر تجول، طوارئ، عزل يلف مدناً عديدة بسبب كورونا

أعلنت بوليفيا، الأربعاء، حالة الطوارىء الصحية حتى 15 نيسان/أبريل بهدف "فرض احترام الحجر الصحي" الساري منذ الأحد مع أكبر مشاركة من الجيش والشرطة في عمليات المراقبة وإغلاق الحدود.

وفي مالي أعلن الرئيس إبراهيم ابوبكر كيتا، الأربعاء، عن حظر تجول ليلي لكنه أكد أن الانتخابات التشريعية ستجرى الأحد كما هو مرتقب.

في وقت سابق، أعلنت السلطات أنها سجلت أول حالتين مثبتتين بالإصابة بكورونا المستجد في مالي لمواطنين عادا من فرنسا في منتصف آذار/مارس.

وأعلنت الحكومة الفنلندية، مساء الأربعاء، عزل هلسنكي وضواحيها، أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في فنلندا اعتباراً من الجمعة وحتى 19 نيسان/ابريل.

دعوة أممية لتقليل أعداد نزلاء السجون

دعت المفوضة السامية لمفوضية حقوق الإنسان الأممية ميشيل باشيليت، بلدان العالم إلى تقليل أعداد نزلاء سجونها، للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفاً، فيما وتعافى أكثر من 117 ألفاً.