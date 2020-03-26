سياسة
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الرئاسة التركية: التضامن العالمي هو السبيل الأمثل للقضاء على كورونا
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون يؤكد أن التضامن العالمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فيروس كورونا "القاتل" الذي أثر على العالم برمته، لافتاً إلى أن تركيا اتخذت التدابير الوقائية الممكنة وأثبت نظامها الصحي قدرته على التعامل مع الأمر.
الرئاسة التركية: التضامن العالمي هو السبيل الأمثل للقضاء على كورونا
ألطون يؤكد أن التضامن العالمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فيروس كورونا / AA
26 مارس 2020

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن التضامن العالمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فيروس كورونا "القاتل" الذي أثّر على العالم برمته.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر الخميس، إن "تركيا تواصل محاربة فيروس كورونا على نحو فعّال، فقد اتخذنا التدابير مبكراً وأعددنا أنفسنا لسيناريوهات مختلفة، كما أن نظامنا الصحي أثبت أنه أكثر مرونة من الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان، في ظروفٍ كالتي نعيشها".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبذل جهوداً كبيرة لحشد المساعي الدولية وتوحيدها لمحاربة فيروس كورونا الجديد.

وأكّد ألطون أنه "علينا ألّا نسمح لهذا الفيروس بتعطيل التعاون الدولي وإعادة رسم حدود البلدان مجدداً، وكذلك يجب عدم السماح لهذا الفيروس بتحويل العالم إلى مجتمعات منفصلة عن بعضها البعض".

يُذكر أن تركيا سجّلت حتى الآن إصابة ألفين و433 شخصاً بفيروس كورونا الجديد، و59 حالة وفاة جرّأء الإصابة.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 117 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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