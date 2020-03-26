سياسة
2 دقيقة قراءة
مرتكب هجوم كرايست تشيرش الإرهابي يقر بالتهم الموجّهة إليه منها 51 جريمة قتل
أقر الإرهابي برنتون تارانت، الذي ارتكب مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً حين أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، بكل التهم الموجهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه.
مرتكب هجوم كرايست تشيرش الإرهابي يقر بالتهم الموجّهة إليه منها 51 جريمة قتل
أقر الإرهابي برنتون تارانت الذي ارتكب مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً، بكل التهم الموجهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه / Reuters
26 مارس 2020

أقر الإرهابي برنتون تارانت الذي ارتكب مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً حين أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، بكل التهم الموجهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان الخميس، إن "الإقرار بالذنب بـ51 تهمة بالقتل وبـ40 تهمة بالشروع في القتل وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي، جرى عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند".

وكان تارانت (29 عاماً) نفى في البداية كل هذه التهم الموجهة إليه، لكنه غيّر اعترافه خلال جلسة استماع عبر الفيديو.

وعند سؤاله عن التهم الموجهة إليه في سجنه في أوكلاند في كرايست شيرش، قال تارانت لقاضي المحكمة العليا: "نعم مذنب".

وباعترافه هذا لم تعد حاجة إلى المحاكمة إذ إن مهمة القاضي باتت منحصرة الآن بتحديد العقوبة التي سينزلها بالمدان.

وقال رئيس المحكمة القاضي كاميرون ماندير بعدما دوّن إدانة المتهم بجميع التهم إن موعد النطق بالحكم على تارانت سيتحدد لاحقاً، معتبراً أن "الإقرار بالذنب يمثّل خطوة مهمة للغاية نحو بلوغ نهاية هذه المحاكمة الجنائية".

وفي 15 مارس/آذار 2019، شهدت كرايست تشيرش مجزرة مروعة، إذ هاجم إرهابي يدعى تارانت بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود".

وأسفرت المجزرة الإرهابية، التي بثها المنفذ مباشرة عبر حسابه على "فيسبوك"، عن مقتل 51 شخصاً بينهم تركي، وإصابة 49 آخرين بينهم تركيان، حسب أرقام رسمية.

ووُصف الهجوم بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا.

ووُجِّهت تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت، الذي يعتنق أفكاراً متطرفة تتعلق بتميز العرق الأبيض.

وعقب الحادث، وافق البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة على تشريع يشدد على قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من إجراءات تُتخذ في أعقاب المجزرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us