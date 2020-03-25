أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ووفاة 15 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 2433 حالة.

وأشار الوزير في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إلى أنه أُجرِيَ الأربعاء 5035 فحصاً لمشتبَه بإصابتهم بالفيروس .

ودعا الوزير إلى التزام التدابير الوقائية لمواجهة تفشي كورونا، وتجنُّب المخاطر التي قد تسبّب الإصابة.

وحتى مساء الأربعاء أصاب كورونا أكثر من 445 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 19 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 112 ألفاً. وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.