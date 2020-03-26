سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 26 مارس/آذار 2020
أردوغان: اتخذنا التدابير ضدّ كورونا مبكراً ومستعدون لجميع السيناريوهات / AA Archive
26 مارس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول: اتخذنا التدابير ضدّ كورونا مبكراً ومستعدون لجميع السيناريوهات. وترحيب أممي بقرار نيابة إسطنبول ضد قتلة خاشقجي.

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تركيا مستعدة لجميع السيناريوهات مع كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب وجّهه أردوغان إلى الشعب مساء الأربعاء، إن بلاده تأتي في مقدّمة الدول التي اتخذت تدابير وقائية مبكّرة ضدّ انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكّداً أنها مستعدّة لجميع السيناريوهات بهذا الخصوص. [TRT عربي]

وقال أردوغان إنه "حين نتمكن من وقف انتشار الوباء خلال أسبوعين إلى ثلاثة، سنخرج من الوضع الحالي بأقلّ الأضرار". [TRT عربي]

وشدّد على أن حياة كل مواطن في تركيا ثمينة جدّاً، وأنهم يدعون المواطنين باستمرار إلى لزوم منازلهم لهذا السبب. [الأناضول]

تركيا تطالب بالسجن المؤبد لقاتلي خاشقجي، والأمم المتحدة ترحب

رحّبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، بالدعوى القضائية التي رفعتها النيابة العامة في إسطنبول ضدّ 20 متهماً صدرت بحقهم لائحة اتهامات على إثر التحقيقات التي أُجرِيَت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. [TRT عربي]

وطالبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول بإصدار حكم السجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يُشتبه في ضلوعهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد بن محمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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