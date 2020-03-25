قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تأتي في مقدّمة الدول التي اتخذت تدابير وقائية مبكّرة ضدّ انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكّداً أنها مستعدّة لجميع السيناريوهات بهذا الخصوص.

جاء ذلك في خطاب وجّهه أردوغان إلى الشعب مساء الأربعاء، أفاد فيه بأن بلاده في مقدمة الدول التي بدأت مبكراً في اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة كورونا.

وقال أردوغان إنه "حين نتمكن من وقف انتشار الوباء خلال أسبوعين إلى ثلاثة، سنخرج من الوضع الحالي بأقلّ الأضرار".

وشدّد على أن حياة كل مواطن في تركيا ثمينة جدّاً، وأنهم يدعون المواطنين باستمرار إلى لزوم منازلهم لهذا السبب.

وأوضح الرئيس التركي أن "العالم يسير نحو مرحلة لن يكون فيها أي شيء كما كان من قبل، سنشهد بناء نظام عالمي جديد بعد كورونا".

تمديد تعليق الدوام في المدارس

أعلن وزير التعليم التركي ضياء سلجوق، تمديد تعليق الدوام في المدارس لغاية 30 أبريل/نيسان المقبل، مع استمرار عملية التعليم عن بعد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا.

وقال سلجوق إن المعاهد الخاصة أيضاً ستُغلَق حتى 30 أبريل.

وأوضح أن "الأسبوع الحالي يُعتبر تجربة أولية لعملية التعليم عن بعد، وأنه اعتباراً من الأسبوع القادم ستصبح عملية التعليم أفضل بكثير، وسنواصل عملية تعليم طلابنا بالشكل الأمثل".

ودعا الوزير التركي المواطنين وأولياء الطلاب إلى الراحة والطمأنينة، مؤكّداً أن وزارته مستعدة لجميع السيناريوهات في ما يخصّ توفير جميع الاحتياجات التعليمية، وتعويضها، والامتحانات الخاصة بها.

وأضاف: "العملية التعليمية يُمكِن تعويضها وتلافيها، لكن لا يمكننا تعويض الإصابة بمرض ما، المهمّ هنا هو صحة أبنائنا".

وحتى مساء الأربعاء أصاب كورونا أكثر من 445 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 19 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 112 ألفاً. وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.