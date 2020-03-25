يواصل فيروس كورونا انتشاره المتصاعد عالميّاً، لتصبح إسبانيا ثاني أكثر دولة في العالم متضررة من حيث عدد الوفيات بالفيروس، وأطلق الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "خطة ردّ إنساني عالمي" بقيمة مليارَي دولار، وانضمّ الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني إلى قائمة الشخصيات العامة والمشاهير المصابين بكورونا المستجدّ.

وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ20 ألفاً حول العالم

ارتفعت الأربعاء حصيلة الوفيات بكورونا حول العالم إلى أكثر من 20 ألفاً، منذ انتشار "جائحة" كورونا في العالم نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهرت إحصاءات عالمية أن عدد الوفيات بكورونا حتى مساء الأربعاء بلغ 20 ألفاً و568 حالة، غالبيتهم في إسبانيا وإيطاليا.

إسبانيا تسجّل عدد وفيات أكثر من الصين

باتت إسبانيا ثاني أكثر دولة في العالم متضررة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، الذي تسبب تفشيه في أن يُفرَض على أكثر من ثلث سكان العالم تدابير عزل تنتج عنها تبعات اقتصادية واجتماعية.

وأحصت إسبانيا 3434 وفاة جراء وباء كوفيد-19 بعد تسجيلها 738 وفاة جديدة في يوم واحد، لتأتي بذلك بعد إيطاليا والصين. وتواجه إسبانيا نقصاً في المعدات والأقنعة والقفازات وأجهزة التنفس ومعدات الاختبار، وأعلنت أنها ستشتري مستلزمات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين.

سياسيون ورياضيون وفنانون مصابون بفيروس كورونا

انضمّ الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، إلى قائمة الشخصيات والمشاهير المصابين بكورونا المستجدّ، "لكنه في حال جيدة" وفق بيان رسمي. ويُفترض أن يغلق البرلمان البريطاني أبوابه الأربعاء لمدة شهر كإجراء احترازي.

وأعلنت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ الثلاثاء، أنها مصابة "على الأرجح" بالفيروس، بعدما شعرت قبل عشرة أيام بعدة عوارض عند عودتها من أوروبا الوسطى، وعزلت نفسها مع والدها، فيما طال فيروس كورونا آخرين من الرؤساء والبرلمانيين والرياضيين والفنانين.

بمليارَي دولار.. الأمم المتحدة تواجه كورونا في أفقر دول العالم

أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية بقيمة مليارَي دولار، لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أفقر دول العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية، حضره الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومدير منظمة الصحة العالمية، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وقال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة الآن، فإنني أخشى من أن ينشئ الفيروس موطئ قدم في أكثر البلدان هشاشة، مما سيُهلِك العالم كله مع استمراره في الدوران حول الكوكب، دون التفات إلى الحدود".

صندوق النقد والبنك الدوليان يحثّان على إعفاء الدول الأشدّ فقراً من الديون

حثّ صندوق النقد والبنك الدوليان مُقرِضي الديون الثنائية الرسميين على تقديم إعفاء فوري من الديون للبلدان الأشدّ فقراً في العالم والتي تواجه تداعيات خطيرة من فيروس كورونا سريع الانتشار. ودعت المؤسستان في بيان مشترك الدائنين الثنائيين الرسميين إلى التعليق الفوري لمدفوعات دول المؤسسة الدولية للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم وثلثا السكان الذين يعيشون في فقر مدقع.

كورونا.. وفيات جديدة في السعودية ومصر والعراق وإصابات بالإمارات وتونس

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا و133 إصابة جديدة، وسجّلَت الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات إلى 21، ورصد 40 إصابة جديدة، وفي العراق أعلنت الصحة العراقية عن وفاتين و30 إصابة جديدة، في حين سجّلَت الصحة الإماراتية 85 إصابة جديدة، وفي تونس ازدادت إصابات كورونا إلى 173 بعد تسجيل 59 حالة جديدة.

إيران: صينيون مصدر تفشِّي كورونا في قم

أعلن علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، أن تفشي فيروس كورونا المستجد بمدينة قم مصدره طلاب وعمال صينيون. وقال في مؤتمر صحفي إن "وحدات علم الوباء الإيرانية بدأت تحقيقاً بعد تسجيل أول إصابة بكورونا بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي"، مضيفاً أن نتائج التحقيق أظهرت بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن تفشي الفيروس له صلة بمواطنيين صينيين.

كورونا يدفع بوتين إلى إرجاء استفتاء التعديل الدستوري

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأجيل الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقرَّر في 22 أبريل/نيسان المقبل، بسبب تفشِّي فيروس كورونا المستجد، على أن يُحَدَّد موعد جديد للتصويت استناداً إلى الآراء المهنية ونصائح الأطباء والمتخصصين فقط.

إغلاق كنيسة القيامة في القدس.. وصلوات لرفع بلاء كورونا

أدَّى البابا فرنسيس والمسيحيون في العالم "صلاة الربّ" للابتهال إلى الله لرفع بلاء فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو نصف مليون شخص وعطّل حياة أعداد لا تُحصَى من البشر وأغلق الكنائس والأماكن العامة. وفي سياق متصل أعلن مسؤولون إغلاق كنيسة القيامة في القدس لمدة أسبوع مبدئيّاً بسبب فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء أصاب كورونا أكثر من 445 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 19 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 112 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.