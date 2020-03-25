سياسة
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أفغانستان.. 25 قتيلاً في هجوم على معبد للسيخ في كابل
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 25 شخصاً وإصابة 8 آخرين، جرّاء الهجوم الذي تبنّاه الأربعاء تنظيم داعش الإرهابي، على معبد لطائفة السيخ في العاصمة كابل. ووفقاً لبيان الوزارة، تمكنت القوات الخاصة من إنقاذ 80 مصلياً كانوا عالقين داخل المعبد.
أفغانستان.. 25 قتيلاً في هجوم على معبد للسيخ في كابل
وزارة الداخلية الأفغانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جرّاء الهجوم الذي نفّذه داعش الإرهابي على معبد للسيخ في كابل إلى 25 / Reuters
25 مارس 2020

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 25 شخصاً في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء، واستهدف معبداً للسيخ في العاصمة كابل.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين.

واقتحم مسلح من داعش صباح الأربعاء معبداً للسيخ كان بداخله نحو 150 شخصاً، واحتجز عدداً منهم رهائن لساعات، مما دفع القوات الخاصة المحلية بمساندة قوات دولية، إلى التدخُّل ومحاصرة المبنى، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن القوات الخاصة أنقذت 80 مصلياً كانوا عالقين داخل المعبد، قبل أن يلقي المسلَّح قنابل يدوية ويفتح النار على الحشود.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر أمنية أن 11 شخصاً قُتلوا و10 أصيبوا في الهجوم، قبل إعلان وزارة الداخلية رسميّاً عن الحصيلة الأخيرة.

في المقابل أعلنت وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية الأخير عن الهجوم، وفق موقع "سايت إنتليجنس غروب" الذي يتابع مواقع الجماعات المتطرفة على الإنترنت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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