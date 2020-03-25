أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 25 شخصاً في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء، واستهدف معبداً للسيخ في العاصمة كابل.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين.

واقتحم مسلح من داعش صباح الأربعاء معبداً للسيخ كان بداخله نحو 150 شخصاً، واحتجز عدداً منهم رهائن لساعات، مما دفع القوات الخاصة المحلية بمساندة قوات دولية، إلى التدخُّل ومحاصرة المبنى، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن القوات الخاصة أنقذت 80 مصلياً كانوا عالقين داخل المعبد، قبل أن يلقي المسلَّح قنابل يدوية ويفتح النار على الحشود.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر أمنية أن 11 شخصاً قُتلوا و10 أصيبوا في الهجوم، قبل إعلان وزارة الداخلية رسميّاً عن الحصيلة الأخيرة.

في المقابل أعلنت وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية الأخير عن الهجوم، وفق موقع "سايت إنتليجنس غروب" الذي يتابع مواقع الجماعات المتطرفة على الإنترنت.