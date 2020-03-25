قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن مسألة فرض حظر التجول من عدمه في البلاد، مرتبطة بمدى التزام المواطنين التدابير الحالية التي أعلنتها الحكومة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير الأربعاء، مع إحدى القنوات المحلية في تركيا، حول المستجدات الأخيرة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشار صويلو إلى أن زحمة السير داخل المدن شهدت انخفاضاً بنسبة 65%، فيما بلغت هذه النسبة بين الولايات أو المدن 83%، واصفاً هذه النسب بالإيجابية.

وفي معرض ردّه على سؤال حول اعتزام الحكومة التركية فرض حظر التجول في البلاد، قال صويلو إنه "في حال التزم المواطنون التدابير الحالية التي أعلنتها الجهات المعنية في البلاد، لن يكونلحظر التجول داعٍ".

وتابع: "إلا أنه في حال لم يكن الأمر كذلك، فلا شك أننا سنُضطرّ إلى اتخاذ خطوات وتدابير إضافية".

وأردف: "هذه المرحلة ديناميكية، ونتابعها لحظة بلحظة، ونتصرف وفق تعليمات وزارة الصحة واللجنة العلمية الخاصة بكورونا".

وأوضح أنهم يدرسون بعض التدابير الأخرى حاليّاً، قبل فرض حظر التجول.

وفي سياق متواصل أكّد الوزير التركي مكافحتهم رفع الأسعار والتخزين المتعلق بالمستلزمات الأساسية في هذه المرحلة.

ومساء الثلاثاء أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 44، والإصابات إلى ألف و872 حالة.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 19 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 111 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، بالإضافة إلى إلغاء فاعليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.