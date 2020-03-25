سياسة
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الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يصاب بفيروس كورونا
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، إصابة الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، بفيروس كورونا، وقالت إنه يواجه أعراضاً خفيفة وصحته جيدة.
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يصاب بفيروس كورونا
تشارلز هو الوريث الأول للعرش البريطاني، باعتباره الابن الأكبر للملكة البريطانية إليزابيث الثانية / AA
25 مارس 2020

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، أصيب بفيروس كورونا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن تشارلز، أمير مقاطعة ويلز، البالغ من العمر 71 عاماً، تأكدت إصابته بفيروس "كوفيد-19"، وأوضحت أنه يواجه أعراضاً خفيفة وصحته جيدة.

وتشارلز هو الوريث الأول للعرش البريطاني، باعتباره الابن الأكبر للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فعاليات عديدة ومنع التجمعات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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