أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، أصيب بفيروس كورونا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن تشارلز، أمير مقاطعة ويلز، البالغ من العمر 71 عاماً، تأكدت إصابته بفيروس "كوفيد-19"، وأوضحت أنه يواجه أعراضاً خفيفة وصحته جيدة.

وتشارلز هو الوريث الأول للعرش البريطاني، باعتباره الابن الأكبر للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فعاليات عديدة ومنع التجمعات العامة.