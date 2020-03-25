سياسة
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لافروف: عقوبات واشنطن تعرقل مكافحة طهران لكورونا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران تشكل عائقاً أمامها في مكافحة فيروس كورونا، مطالباً واشنطن برفعها "بالسرعة القصوى".
لافروف: عقوبات واشنطن تعرقل مكافحة طهران لكورونا
تصريح لافروف جاء خلال اتصال أجراه مع وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف / Reuters
25 مارس 2020

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة برفع عقوباتها الاقتصادية عن طهران، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

ووفق البيان، فإن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أجرى اتصالاً بنظيره الروسي، تناولا خلاله ملفات مثل العقوبات الأمريكية ضد طهران، ومكافحة إيران لفيروس كورونا، فضلاً عن المستجدات السياسية في أفغانستان.

وأضاف البيان، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء العقوبات الأمريكية ضد عدد من الدول، بينها إيران.

وأوضح البيان أن "لافروف يريد من الولايات المتحدة رفع عقوباتها عن إيران بالسرعة القصوى، إذ تشكل هذه العقوبات عائقاً أمامها في مكافحة فيروس كورونا".

من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، وفاة جافيد ميهري المسؤول الأمني بمحافظة خراسان الشمالية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن مدير أمن قضاء إسفيرايين في المحافظة، فقد حياته أثناء خضوعه للعلاج من كورونا بمستشفى الإمام الخميني.

وأضافت أن ميهري كان يعاني من فشل في جهاز التنفس أثناء خضوعه للعلاج بالمستشفى، في الفترة الماضية.

وأصاب الفيروس نحو 25 ألفاً في إيران توفي منهم نحو 2000، وتعافى نحو 9 آلاف.

و حتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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