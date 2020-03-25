أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء، فرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة الهندية في خطاب متلفز: "اعتباراً من منتصف ليل اليوم، ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل لإنقاذ الهند، لإنقاذ كل مواطن، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم".

وسجّلت الهند 519 إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات، حسب آخر حصيلة رسمية مساء الثلاثاء، فيما يعتبر خبراء أن هذا العدد أقلّ بكثير من الواقع، بسبب إجراء عدد قليل جداً من الفحوص في ثاني أكبر بلد اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إيطاليا ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتعد إيطاليا الدولة الأولى عالمياً في تعداد الوفيات بالفيروس، متفوقة على الصين بلد المنشأ، لكنها تحل ثانياً بعد بكين في إجمالي الإصابات.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قراره زيادة الغرامات المالية على مخالفي الحجر المنزلي المفروض في البلاد، للحيلولة دون تفشي الفيروس، وقال إن الغرامات التي كانت عند مستوى 206 يورو حسب القرار السابق، ستزداد إلى ما بين 400 و3 آلاف يورو.

وفي إيران، ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس الثلاثاء، إلى 1934، على إثر تسجيل 122 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهته، قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا مسعود مرداني، إنه في حال لم يفرض حظر على السفر، فقد تشهد البلاد كارثة.

وأضاف مرداني في تصريح للأناضول الثلاثاء، أن وفيات كورونا في إيران بلغت نحو ألفَي شخص، مشيراً إلى أن معدل انتشار الفيروس في إيران تجاوز نظيره في الصين، وأوضح أن إيران أدركت الوباء بعد تفشيه من محافظة قم إلى مدن أخرى.

وأشار مرداني إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية حول الوفيات والإصابات هي فقط للحالات المسجلة في المستشفيات، مؤكداً أن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك.

عربياً، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس، بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني.

وقال مدير عام المركز بدر الدين بشير النجار إن الحالة المصابة بفيروس كورونا سجلت بطرابلس لشخص عاد من السعودية يبلغ من العمر 73 سنة.

وأضاف النجار: "المصاب دخل إلى ليبيا في الخامس من مارس/آذار الجاري، وحالته الصحية مستقرة وجرى عزله".

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات العامة.