سياسة
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ترليونا دولار.. خطة مجلس الشيوخ والبيت الأبيض للتصدي لانعكاسات كورونا
توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليونَي دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة الأربعاء.
ترليونا دولار.. خطة مجلس الشيوخ والبيت الأبيض للتصدي لانعكاسات كورونا
توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليونَي دولار لدعم الاقتصاد / AP
25 مارس 2020

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليونَي دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة الأربعاء.

وقال ميتش ماكونيل: "أخيراً لدينا اتفاق". منوهاً بمستوى الاستثمار الكبير في أمريكا في زمن الحرب.

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه.

وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 50000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 660.

وتسبب الوباء العالمي في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.

وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.

وبشكل عام احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث على مستوى العالم في معدلات تفشي الفيروس بعد كل من إيطاليا والصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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