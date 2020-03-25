سياسة
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مقتل 92 جندياً في هجوم إرهابي لجماعة "بوكو حرام" غربي تشاد
قال الرئيس التشادي إن 92 جندياً قتلوا خلال هجوم إرهابي لجماعة "بوكو حرام"، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غربي البلاد، خلال ليل الأحد/الاثنين.
مقتل 92 جندياً في هجوم إرهابي لجماعة "بوكو حرام" غربي تشاد
تشهد دول مجموعة الساحل الأخرى مثل مالي وبوركينافاسو والنيجر، تصاعداً للهجمات منذ مطلع عام 2020 / AFP
25 مارس 2020

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي الثلاثاء، مقتل 92 جندياً خلال هجوم إرهابي لجماعة "بوكو حرام"، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غربي البلاد، خلال ليل الأحد-الاثنين، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال الرئيس في تصريحات من المنطقة التي تعرضت للهجوم: "خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين" في الهجوم الذي وقع ليل الأحد-الاثنين"، مضيفاً: "إنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر".

وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات في المنطقة المذكورة.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أقال ديبي رئيس أركان الجيش الجنرال طاهر إردا تايرو بعد سلسلة هجمات شنتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وتشهد دول مجموعة الساحل الأخرى مثل مالي وبوركينافاسو والنيجر، تصاعداً للهجمات منذ مطلع عام 2020، أدت إلى مقتل وجرح للعشرات، كما تسببت في عمليات نزوح جماعي للسكان المحليين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل أكثر من 50 جندياً في هجوم للتنظيم الإرهابي في نيجيريا.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، استهدف الهجوم عشرات الجنود في قرية غونيري في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 50 جندياً، وإصابة عدد آخر بجروح، ولم يصدر على الفور أي بيان من الجيش النيجيري حول الهجوم.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها جماعة "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفاً، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، إذ أسفرت هجماته في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

و"بوكو حرام" تنظيمٌ نيجيري مسلح، تأسس في يناير/كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

وفي مارس/آذار 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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