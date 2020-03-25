سياسة
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وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جوبا عاصمة جنوب السودان
قال متحدث باسم الجيش السوداني إن وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.
وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جوبا عاصمة جنوب السودان
وزير الدفاع السوداني يتوفى بذبحة قلبية في جوبا
25 مارس 2020

توفي صباح الأربعاء، وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، أثناء زيارة لدولة جنوب السودان، حسب إعلام محلي.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني إن وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وكان عمر عضواً في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهراً، مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

    وشغل منذ مارس/آذار 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. وعُيِّن عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي خلفاً للفريق أول مصطفى محمد مصطفى الذي استقال من عضوية المجلس.

    خلال وجوده ضمن طاقم المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، شغل الفريق أول عمر منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، قبل حله في 18 أغسطس/آب الماضي، بتكوين مجلس السيادة.

    ومن المتوقع أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم في وقت جرى فيه تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة سودانية، كان يباشرها الوزير.

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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