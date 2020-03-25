أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أنه يتابع تدابير مكافحة كورونا وبدء استخدام علاج جديد لـ"كورونا". وأول وفاة في السعودية جرّاء الإصابة بالفيروس وحظر تجول في مصر.

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أردوغان يتابع تدابير مكافحة كورونا وبدء استخدام علاج جديد للفيروس

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حكومته تتابع من كثب جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات بخصوص تدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19 (كورونا الجديد). [TRT عربي]

ولفت أردوغان في مقطع مصور نشره الثلاثاء على تويتر، إلى أنه بحث مع الوزراء سير التدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس، مضيفاً أن "جهودنا مستمرة في خدمة مواطنينا"، مؤكداً: "نتابع من كثب جميع أعمال مؤسساتنا، ونواصل اتخاذ خطواتنا بشكل متناسق". [الأناضول]

وأشار إلى عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي والغاز، قائلاً: "شهدنا أيام أكثر صعوبة ولم نلجأ إلى ذلك، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في الدولة الاجتماعية". [TRT عربي]

كورونا.. أول وفاة في السعودية وحظر تجول في مصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأول حالة وفاة. ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم المملكة إلى 767، من ضمنها حالة الوفاة، و28 حالة تماثلت للشفاء. [TRT عربي]

وفي ظل الزيادة الملحوظة في عدد الحالات المصابة، أعلنت السلطات السعودية الاثنين، حظر تجوال جزئيّاً من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحاً بالتوقيت المحلي، لمدة 21 يوماً ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا. [TRT عربي]

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرار حظر التجوال في أنحاء البلاد، ومنع حركة المواطنين من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحاً، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. [TRT عربي]