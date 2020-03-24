سياسة
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وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 343 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 7 أشخاص
أكّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أنه جرى تنفيذ 3953 فحصاً لمشتبَه بإصابتهم بفيروس كورونا الثلاثاء، مشيراً إلى تسجيل 343 إصابة جديدة، ووفاة 7 أشخاص.
وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 343 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 7 أشخاص
فخر الدين قوجه يقول إنه&nbsp;جرى تنفيذ 3953 فحصاً لمشتبَه بإصابتهم بالفيروس يوم الثلاثاء / AA
24 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الثلاثاء، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ووفاة 7 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى ألف و872 حالة.

وأشار الوزير في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إلى أنه أجري الثلاثاء 3953 فحصاً لمشتبَه بإصابتهم بالفيروس .

وأشار قوجه إلى أن أحد المتوفين بفيروس كورونا كان مريضاً بالانسداد الرئوي المزمن، و6 آخرون كانوا مسنّين.

وأكّد أنه "على الرغم من تسجيل حالات وفاة بكورونا فإن تركيا يمكنها الحدّ من تفشِّي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في تركيا بلغ 1872 بعد تسجيل المصابين الجدد، فيما بلغ عدد الوفيات 44 وفاة.

وحتى ظهر الثلاثاء أصاب الفيروس أكثر من 392 ألف شخص في العالم، تُوُفّي منهم ما يزيد على 17 ألفاً فيما تعافى أكثر من 103 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء كثير من الفاعليات ومنع التجمعات العامة وإغلاق دور العبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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