سجلت بريطانيا الثلاثاء أعلى معدَّل وفيات يومي بكورونا، في الوقت الذي تُعَدّ فيه إيطاليا الدولة الأولى عالمياً في تعداد الوفيات بالفيروس بعد تجاوزها الصين.

إيطاليا.. الأعلى عالمياً في عدد الوفيات

أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة روما قال المدير العامّ للدفاع المدني أنجيلو بوريلي، إن الإصابات بالفيروس وصلت إلى 54 ألفاً و30، موضحاً أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 8 آلاف و326.

وتُعَدّ إيطاليا الدولة الأولى عالميّاً في تعداد الوفيات بالفيروس متفوقةً على الصين، لكنها تحلّ ثانياً بعدها في إجمالي الإصابات.

بريطانيا.. أعلى معدَّل وفيات يومي

في سياق متصل سجلت بريطانيا أعلى معدَّل وفيات يومي بفيروس كورونا، بعد وفاة 87 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان على تويتر: "عدد الوفيات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 422، إثر تسجيل 87 وفاة جديدة".

وأضافت أن "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع أيضاً إلى أكثر من 8 آلاف، تعافى منهم 135 فقط".

كما أشارت إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 33 و103 أعوام.

وشهدت بريطانيا الثلاثاء وفاة أول حالة انتقل إليها كورونا من أحد المستشفيات.

والوفاة لمسنّة تبلغ 80 عاماً، توجهت في 28 فبراير/شباط الماضي إلى مستشفى رويال جوينت بمدينة كارديف عاصمة ويلز، لإجراء عملية روتينية في المرارة.

وحتى مساء الثلاثاء أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.