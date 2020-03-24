سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا.. 743 وفاة في إيطاليا خلال يوم وتصاعد في عدد الوفيات في بريطانيا
سجّلَت بريطانيا الثلاثاء أعلى معدَّل وفيات يوميّ بكورونا، في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس حصد الأرواح في إيطاليا، الدولة الأولى عالميّاً في تعداد الوفيات.
كورونا.. 743 وفاة في إيطاليا خلال يوم وتصاعد في عدد الوفيات في بريطانيا
إيطاليا الأولى عالميّاً في عدد الوفيات التي تسبّب فيها فيروس كورونا / Reuters
24 مارس 2020

سجلت بريطانيا الثلاثاء أعلى معدَّل وفيات يومي بكورونا، في الوقت الذي تُعَدّ فيه إيطاليا الدولة الأولى عالمياً في تعداد الوفيات بالفيروس بعد تجاوزها الصين.

إيطاليا.. الأعلى عالمياً في عدد الوفيات

أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة روما قال المدير العامّ للدفاع المدني أنجيلو بوريلي، إن الإصابات بالفيروس وصلت إلى 54 ألفاً و30، موضحاً أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 8 آلاف و326.

وتُعَدّ إيطاليا الدولة الأولى عالميّاً في تعداد الوفيات بالفيروس متفوقةً على الصين، لكنها تحلّ ثانياً بعدها في إجمالي الإصابات.

بريطانيا.. أعلى معدَّل وفيات يومي

في سياق متصل سجلت بريطانيا أعلى معدَّل وفيات يومي بفيروس كورونا، بعد وفاة 87 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان على تويتر: "عدد الوفيات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 422، إثر تسجيل 87 وفاة جديدة".

وأضافت أن "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع أيضاً إلى أكثر من 8 آلاف، تعافى منهم 135 فقط".

كما أشارت إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 33 و103 أعوام.

وشهدت بريطانيا الثلاثاء وفاة أول حالة انتقل إليها كورونا من أحد المستشفيات.

والوفاة لمسنّة تبلغ 80 عاماً، توجهت في 28 فبراير/شباط الماضي إلى مستشفى رويال جوينت بمدينة كارديف عاصمة ويلز، لإجراء عملية روتينية في المرارة.

وحتى مساء الثلاثاء أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us