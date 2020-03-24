سياسة
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كورونا.. أول وفاة في السعودية وحظر تجول في مصر
أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأول حالة وفاة، وفي مصر أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرار حظر التجول في أنحاء البلاد لمكافحة انتشار الفيروس.
كورونا.. أول وفاة في السعودية وحظر تجول في مصر
مصر تعلن فرض حظر تجول جزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا / Reuters
24 مارس 2020

ما زال فيروس كورونا يسجّل أعداداً متزايدة في الإصابات والوفيات، الأمر الذي يدعو الدول إلى مواصلة فرض إجراءات مشددة لمكافحته.

السعودية.. أول حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأول حالة وفاة.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم المملكة إلى 767، من ضمنها حالة الوفاة، و28 حالة تماثلت للشفاء.

وفي ظل الزيادة الملحوظة في عدد الحالات المصابة، أعلنت السلطات السعودية الإثنين، حظر تجوال جزئيّاً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً بالتوقيت المحلي، لمدة 21 يوماً ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

مصر.. حظر تجوال ليلي في جميع المحافظات

من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرار حظر التجوال في أنحاء البلاد، ومنع حركة المواطنين من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحاً، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء، حزمة قرارات لمحاربة الفيروس، منها إغلاق جميع المطاعم مع السماح بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية.

كما تتضمن الحزمة إغلاق جميع المحال التجارية يومَي الجمعة والسبت بشكل كامل، وإغلاق جميع الأندية ومراكز الشباب، وتمديد تعليق الدراسة لمدة 15 يوماً أخرى.

وأكّد مدبولي "تطبيق عقوبات تصل إلى غرامة 4 آلاف جنيه، وحبس من يخالف حظر التجوال".

وزاد: "مصر ما زالت في مرحلة قدرتها في السيطرة على انتشار الوباء، والحكومة تتخذ كل الإجراءات المطلوبة"، مراهناً على وعي الشعب المصري في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين، تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

وقالت الوزارة في البيان: "تم كذلك تسجيل 39 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 366 حالة، بينهم 68 حالة تم شفاؤها".

وحتى ظهر الثلاثاء أصاب كورونا نحو 395 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 17 ألفاً و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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