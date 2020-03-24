سياسة
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منظمة الصحة العالمية: الولايات المتحدة قد تصبح بؤرة تَفَشٍّ لفيروس كورونا
أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً من إمكانية تحوّل الولايات المتحدة إلى بؤرة تَفَشٍّ لفيروس كورونا، نتيجة التسارع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس، بعد أن أصبحت البلاد ثالث أكبر دولة متضررة بالفيروس بعد الصين وإيطاليا.
منظمة الصحة العالمية: الولايات المتحدة قد تصبح بؤرة تَفَشٍّ لفيروس كورونا
ارتفعت وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 593 والإصابات إلى 46 ألفاً و500 / Reuters
24 مارس 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، من إمكانية تحوّل الولايات المتحدة إلى بؤرة تَفَشٍّ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نتيجة التسارع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية منها صحيفة واشنطن بوست، عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس.

وقالت هاريس: "نشهد تسارعاً كبيراً للغاية في حالات الإصابة في الولايات المتحدة، لذلك توجد إمكانية لأن تتحول إلى بؤرة تَفَشٍّ للفيروس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية عن ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 593، والإصابات إلى 46 ألفاً و500، لتكون بذلك ثالث أكبر دولة متضررة بالفيروس بعد الصين وإيطاليا.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 392 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 103 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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