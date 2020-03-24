سياسة
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بومبيو يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر
قالت حركة طالبان إن زعيمها التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الدوحة، وبحثا سبل تنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بشكل أفضل، وتبادل الأسرى في أفغانستان.
بومبيو يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر
لفتت طالبان إلى أن وزير الخارجية بومبيو تعهد بأن تنسحب القوات الأمريكية وفقاً للجدول الزمني المعد ضمن الاتفاق / Reuters
24 مارس 2020

أعلنت حركة طالبان الأفغانية الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى نائب زعيم الحركة ملا برادار في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر في تغريدة، إن الجانبين بحثا (لم يذكر التوقيت) سبل تنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بشكل أفضل، وتبادل الأسرى في أفغانستان.

وأضاف: "هكذا تبدأ المفاوضات بين الأفغان (حكومة كابل والحركة)، وتماشياً مع الاتفاقية (بين طالبان وواشنطن) يصل الأفغان إلى النظام السياسي المستقبلي، بما في ذلك السلام الدائم ووقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن وزير الخارجية بومبيو تعهد بأن تنسحب القوات الأمريكية وفقاً للجدول الزمني المعد ضمن الاتفاق.

ولا تزال عملية السلام الأفغانية الهشة التي توصلت إليها طالبان وواشنطن في قطر الشهر الماضي، تواجه جموداً مع استمرار الخلافات بين حكومة كابل وطالبان بشأن التبادل المقترح للسجناء.

ووفق مصادر رسمية، يوجد بين 12 ألفاً و15 ألف سجين في المعتقلات الأفغانية، بينهم أجانب من باكستان وآسيا الوسطى ودول الخليج.

وتطالب طالبان بالإفراج عن 5 آلاف من مقاتليها، مقابل إطلاق سراح ألف أسير بينهم عناصر أمن ومسؤولين في الحكومة الأفغانية.

إلا أن الحكومة تصر على إطلاق سراح معتقلي طالبان على مراحل، إلى جانب المفاوضات بين أطراف الصراع الأفغاني وتنفيذ وقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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