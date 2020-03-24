سياسة
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النفط الليبي يفقد 67 مليون برميل منذ بدء أزمة إغلاق الحقول
قالت مؤسسة النفط الليبية إن البلاد فقدت حصة صادرات نفطية تراكمية بلغت 67.17 مليون برميل، كان يفترض أن تتجه إلى الأسواق العالمية، منذ بدء أزمة إغلاق حقول وموانٍ قبل نحو شهرين.
النفط الليبي يفقد 67 مليون برميل منذ بدء أزمة إغلاق الحقول
قالت مؤسسة النفط الليبية إن متوسط إنتاج النفط الحالي يبلغ 95.8 ألف برميل يومياً / AFP
24 مارس 2020

فقدت ليبيا حصة صادرات نفطية تراكمية بلغت 67.17 مليون برميل، كان يفترض أن تتجه إلى الأسواق العالمية، منذ بدء أزمة إغلاق حقول وموانٍ قبل نحو شهرين.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان الثلاثاء، إن متوسط إنتاج النفط الحالي يبلغ 95.8 ألف برميل يومياً، من أصل 1.21 مليون برميل يومياً قبل الأزمة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، قبل أن يقفلوا لاحقاً مواني وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وقدرت المؤسسة خسائرها التراكمية جراء أزمة غلق الحقول والمواني والصمامات، بـ3.535 مليار دولار، منها 2.46 مليار دولار خلال شهرَي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والمواني النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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