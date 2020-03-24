سياسة
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تركيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 37 والإصابات إلى 1529
قال وزير الداخلية التركي إن بلاده أجرت 3 آلاف و672 فحصاً طبياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مضيفاً أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصاً ليرتفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين جراء الفيروس.
تركيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 37 والإصابات إلى 1529
وزير الصحة التركي يعلن سجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 37 / AA
24 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الاثنين، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 37.

وقال قوجة في تغريدة على تويتر، إن الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصاً طبياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصاً ليرتفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين جراء الفيروس.

ووجه قوجة تحذيراً إلى الشباب، قائلاً: "لستم بمنأى عن الوباء، لا تدخلوا إلى أوساط الخطر، لا تنقلوا الخطر إلى منازلكم، الزموا بيوتكم فالبيت يتسع للحياة".

وحتى مساء الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 16 ألفاً، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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