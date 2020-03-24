اتخذت السلطات التركية الاثنين، حزمة من تدابير جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً لكل الولايات والأقضية يحدد مواعيد العمل بجميع المحلات التجارية بين 9 صباحاً و9 مساء كحد أقصى.

وألزمت الداخلية وفقاً للتعميم وسائل النقل العامة بتخفيض طاقتها الاستيعابية من الركاب إلى النصف.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 37.

وقال قوجة في تغريدة على تويتر، إن الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصاً طبياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصاً ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529.

وحتى مساء الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفاً، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.