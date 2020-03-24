سترفع مقاطعة هوباي وسط الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى نهاية العام الماضي، القيود على التنقل، بعد شهرين على فرض إجراءات عزل عليها، وفق ما أعلنه مسؤولون محليون الثلاثاء.

وسيُسمح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء، فيما سترفع مدينة ووهان التي تفشى منها الفيروس، القيود على التنقل اعتباراً من 8 أبريل/نيسان.

وسجّلت الصين الثلاثاء، سبع وفيات جديدة بكورونا و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يُخشى أن يكون مؤشراً على موجة تفشٍّ جديدة للوباء في البلاد.

وقالت وزراة الصحّة الصينية في بيان، إن الوفيات السبع أحصيت جميعاً في مدينة ووهان، وأضافت أن إصابة جديدة واحدة بالفيروس سجلت في ووهان بعد خمسة أيام من عدم تسجيل المدينة أي إصابة جديدة.

وحسب الوزارة، فإن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة بالفيروس (74 من أصل 78 إصابة) سجّلت لدى أشخاص التقطوا العدوى خارج البلاد وعادوا إليها مؤخراً.

واعتمدت مدن عدة في الصين إجراءات حجر صحّي مشددة للحول دون تفشي الوباء مجدداً، فعلى سبيل المثال بات يتعين على أي طائرة متجهة من أي دولة إلى بكين أن تحط أولاً في مطار خارج العاصمة حيث يخضع ركابها لفحص كورونا.

وأحصت الصين رسمياً أكثر من 80 ألف مصاب بالفيروس توفي منهم 3277، وقد أصبحت اليوم ثاني أكثر دولة متضرّرة بالوباء بعد إيطاليا التي حصد فيها "كوفيد-19" أرواح أكثر من 6 آلاف شخص.

وبعدما سيطرت الصين على تفشي الوباء داخل البلاد باتت اليوم تخشى موجة تفشٍّ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج.