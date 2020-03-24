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وزير الصحة التركي يقول إن أعداداً كبيرة من مصابي كورونا في تركيا تعافت. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الحروب في العالم فوراً والتركيز على كورونا.

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الكشف عن 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3672 فحصاً، ووفاة 7 أشخاص. [

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وأكد في وقت سابق أن جميع الوزارات في تركيا تعمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن بلاده عازمة على الخروج بأقلّ الخسائر الممكنة من هذا الوباء الذي يجتاح العالم. [TRT عربي]

وقال قوجه: "متفائلون بأننا سوف ننجح الفترة المقبلة في مكافحة فيروس كورونا"، نافياً الادعاءات بأن تركيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس. [الأناضول]

وقف الحروب لمواجهة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، إلى وقف "فوري" للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، لمواجهة فيروس كورونا. [TRT عربي]

وقال غوتيريش إن "العالم يواجه الآن عدواً مشتركاً، فيروس كورونا الذي لا يبالي بالجنس أو العرق أو العقيدة ويهاجم الجميع بلا هوادة". [TRT عربي]

وأوضح: "دعونا لا ننسى أنه في البلدان التي مزقتها الحروب، انهارت الأنظمة الصحية وتضاعفت أعداد اللاجئين وغيرهم من النازحين، ولذلك فإن غضب الفيروس يوضح حماقة الحروب". [الأناضول]