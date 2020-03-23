سياسة
2 دقيقة قراءة
غوتيريش: يجب وقف الحروب في العالم فوراً والتركيز على كورونا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الحروب والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة لمواجهة وباء كورونا المستجد.
غوتيريش: يجب وقف الحروب في العالم فوراً والتركيز على كورونا
الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش يدعو لوقف الحروب في العالم والتفرغ لمواجهة كورونا / AA
23 مارس 2020

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى وقف "فوري" للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غوتيريش عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع الصحفيين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش إن "العالم يواجه الآن عدواً مشتركاً فيروس كورونا الذي لا يبالي بالجنس أو العرق أو العقيدة ويهاجم الجميع بلا هوادة".

وأضاف: "في غضون ذلك، يحتدم الصراع المسلح حول العالم، ويدفع أكثر الفئات ضعفاً - النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة والمهمشون والنازحون - الثمن الأكبر، كما أنهم أكثر عرضة للمعاناة من الخسائر المدمرة لهذا الفيروس".

وتابع: "دعونا لا ننسى أنه في البلدان التي مزقتها الحروب، انهارت الأنظمة الصحية وتضاعفت أعداد اللاجئين وغيرهم من النازحين، ولذلك فإن غضب الفيروس يوضح حماقة الحروب".

وأردف: "لهذا السبب، أدعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لوضع حد للنزاع المسلح والتركيز معاً على القتال الحقيقي في حياتنا".

ووجه الأمين العام كلمة للأطراف المتحاربة دعاهم فيها إلى "الامتناع عن الأعمال العدائية، ووضع عدم الثقة والعداء جانباً".

واعتبر غوتيريش أن "إسكات البنادق وإيقاف المدفعية وإنهاء الغارات الجوية، أمور حاسمة لإنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة وفتح النوافذ للدبلوماسية".

وحتى مساء الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 360 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 15 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تعافى أكثر من 100 ألف.

ومع انتشار الفيروس عالمياً، اضطرت دول عديدة إلى إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة، بما فيها الصلوات الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us