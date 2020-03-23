قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو الاثنين، إن بلاده فرضت الحجر الصحي في الآونة الأخيرة، على 11 ألفاً و269 مواطناً في 36 سكناً طلابياً، بعد عودتهم من خارج البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير نشرته وزارة الشباب والرياضة، حول المواطنين الأتراك العائدين إلى الوطن وإخضاعهم للحجر الصحي.

وأوضح قصاب أوغلو في هذا الإطار، أن 11 ألفاً و269 مواطناً عادوا إلى تركيا، ونُقلوا إلى 36 مسكناً طلابياً في 23 مدينة، لقضاء فترة الحجر الصحي في هذه المساكن.

وأكد أن السلطات توفر الاحتياجات كافة للمقيمين في الحجر الصحي، من مستلزمات التنظيف والتعقيم وخدمات الإنترنت والحمام، تحت إشراف كوادر طبية تتابع حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن تركيا كانت من البلدان التي وصل إليها فيروس كورونا متأخراً، وسجلت حتى اليوم 1236 إصابة ووفاة 30، حسب وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وحتى ظهر الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفاً منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.