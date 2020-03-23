سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. أكثر من 11 ألف مواطن عائد من الخارج في الحجر الصحي بسبب كورونا
أعلنت تركيا أن العائدين من الخارج نقلوا إلى 36 مسكناً طلابياً في 23 مدينة، لقضاء فترة الحجر الصحي، توفر فيها السلطات الاحتياجات كافة للمقيمين، من مستلزمات التنظيف والتعقيم وخدمات الإنترنت.
تركيا.. أكثر من 11 ألف مواطن عائد من الخارج في الحجر الصحي بسبب كورونا
تركيا ألزمت العائدين من الخارج بالحجر الصحي 14 يوماً لمواجهة انتشار فيروس كورونا / AA
23 مارس 2020

قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو الاثنين، إن بلاده فرضت الحجر الصحي في الآونة الأخيرة، على 11 ألفاً و269 مواطناً في 36 سكناً طلابياً، بعد عودتهم من خارج البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير نشرته وزارة الشباب والرياضة، حول المواطنين الأتراك العائدين إلى الوطن وإخضاعهم للحجر الصحي.

وأوضح قصاب أوغلو في هذا الإطار، أن 11 ألفاً و269 مواطناً عادوا إلى تركيا، ونُقلوا إلى 36 مسكناً طلابياً في 23 مدينة، لقضاء فترة الحجر الصحي في هذه المساكن.

وأكد أن السلطات توفر الاحتياجات كافة للمقيمين في الحجر الصحي، من مستلزمات التنظيف والتعقيم وخدمات الإنترنت والحمام، تحت إشراف كوادر طبية تتابع حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن تركيا كانت من البلدان التي وصل إليها فيروس كورونا متأخراً، وسجلت حتى اليوم 1236 إصابة ووفاة 30، حسب وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وحتى ظهر الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفاً منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us