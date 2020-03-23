سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 مارس/آذار 2020
نزوح أكثر من 10 آلاف أسرة في اليمن جراء مواجهات شمالي البلاد / Reuters
23 مارس 2020

أهم الأحداث:

وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 30 والإصابات إلى 1236. وفي اليمن نزوح أكثر من 10 آلاف أسرة جراء مواجهات شمالي البلاد.

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تركيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 30

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30. [TRT عربي]

وأشار قوجة إلى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. [TRT عربي]

وقال: "حتى اليوم، أجرينا 20 ألفاً و345 فحصاً بكورونا، 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 مريضاً كلهم من المسنين". [TRT عربي]

اليمن.. نزوح أكثر من 10 آلاف أسرة

أعلنت وحدة إدارة المخيمات باليمن الأحد، أن أكثر من 10 آلاف أسرة نزحت من مناطق المواجهات بين الجيش والحوثيين شمالي البلاد. [TRT عربي]

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء ومحافظة الجوف، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي، أفضت إلى سيطرة الأخيرة على تلك المناطق ونزوح الأسر باتجاه محافظة مأرب. [الأناضول]

وأكدت أن وجود هذه الأعداد الكبيرة، يشكل ضغطاً مضاعفاً على المجتمع المضيف، ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض، بخاصة مع المخاوف من انتشار كورونا الذي يجتاح معظم بلدان العالم، من دون اليمن حتى الآن. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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