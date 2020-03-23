سياسة
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انطلاق تجربة سريرية في أوروبا لـ4 علاجات محتملة لفيروس كورونا
أعلنت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية عن بداية تجارب سريرية في سبع دول أوروبية لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.
انطلاق تجربة سريرية في أوروبا لـ4 علاجات محتملة لفيروس كورونا
محاولات جديدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا في أوروبا / AFP
23 مارس 2020

بدأت الأحد، تجارب سريرية في سبع دول أوروبية على الأقل، لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير" و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير"، على أن يُعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلاً عن "هيدروكسي كلوروكوين"، وفق ما ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان.

وسيُختار الخاضعون للتجربة من بين أشخاص أُدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، حسب البيان.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضاً إن تجربة سريرية دولية ستنطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

ولا يتوفر حالياً أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الأحد، إذ وزع 108 متطوعين على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة، حقناً أولى، كما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية.

ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاماً وكلهم من مدينة ووهان، من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر، قبل أن ينتقل إلى خارج الصين.

وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة لمدة ستة أشهر.

وكانت شركات صيدلة عالمية تعهدت الخميس، بتوفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهراً كحد أدنى.

وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات، على أن تصدر نتائجها الأولى في يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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