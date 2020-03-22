أعلن النظام السوري، مساء الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19) داخل البلد.

وقال وزير الصحة بالنظام السوري، نزار يازجي، إنه جرى تسجيل أول إصابة بـ"كورونا المستجد"، لشخص قادم من خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، بحسب وكالة "سانا".

ويأتي إعلان النظام بعد تقارير إعلامية عديدة حول انتشار فيروس كورونا بعدد من مناطق البلاد خاصة في العاصمة دمشق.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 332 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفاً.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.