أعلنت وحدة إدارة المخيمات باليمن، الأحد، أن أكثر من 10 آلاف أسرة نزحت من مناطق المواجهات بين الجيش والحوثيين شمالي البلاد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء ومحافظة الجوف، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي، أفضت إلى سيطرة الأخيرة على تلك المناطق ونزوح الأسر باتجاه محافظة مأرب.

وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن، في بيان، أن عدد النازحين من الجوف ونهم، خلال الفترة من 19يناير/كانون الثاني إلى 12مارس/آذار من العام الجاري، بلغ 10 آلاف و230 أسرة، نتيجة التصعيد العسكري الأخير في تلك المناطق.

وأضافت أن جميع تلك الأسر نزحت إلى مأرب، وتعيش ظروفاً صعبة واستثنائية، وتفتقد إلى أبسط مقومات الحياة.

وحددت الوحدة، الاحتياجات الأساسية لمساعدة أولئك النازحين، والمتمثلة في توفير أماكن للإيواء والخيام والمواد الغذائية والمياه.

وأكدت أن وجود هذه الأعداد الكبيرة، يشكل ضغطاً مضاعفاً على المجتمع المضيف، ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة مع المخاوف من انتشار كورونا، الذي يجتاح معظم بلدان العالم، دون اليمن حتى الآن.

ويشهد اليمن منذ ما يقرب من 6 أعوام قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.