سياسة
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خامنئي: نرفض مساعدات الولايات المتحدة في مكافحة كورونا
أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي الأحد، في خطاب متلفز له بمناسبة حلول عيد النوروز، عن رفض بلاده عرض الولايات المتحدة مساعدة طهران في مكافحة فيروس كورونا، متهماً الإدارة الأمريكية بتصنيع الفيروس.
خامنئي: نرفض مساعدات الولايات المتحدة في مكافحة كورونا
 المرشد الإيراني علي خامنئي يعرب عن رفض بلاده عرض الولايات المتحدة مساعدة طهران في مكافحة كورونا / Reuters
22 مارس 2020

أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي الأحد، عن رفض بلاده عرض الولايات المتحدة مساعدة طهران في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في خطاب متلفز لخامنئي بمناسبة حلول عيد النوروز (21 مارس/آذار) وتحدث فيه عن تفشي فيروس كورونا في بلاده والعالم.

ووصف خامنئي الإدارة الأمريكية بأنها "أسوأ عدوّ لإيران"، مضيفاً: "المسؤولون الأمريكيون كاذبون وظالمون، وعديمو الرحمة وإرهابيون، وتجتمع فيهم جميع الصفات السيئة".

وأعرب عن استغرابه من تقديم الولايات المتحدة ولعدة مرات عرض مساعدة إيران في التغلب على الفيروس، متهماً الإدارة الأمريكية بتصنيع فيروس كورونا.

وأضاف: "أنتم متهمون بتصنيع فيروس كورونا، وأنا على دراية بمدى صحة هذا الادعاء، لذا أي شخص يتحلى بالمنطق لا يستطيع الوثوق بدواء ستقدمونه أنتم".

وتابع: "يمكن لدوائكم أن يسبب استفحال المرض، والأطباء الذين سترسلونهم إلينا سيراقبون من كثب التأثيرات الجانبية للسمّ الذي صنعوه، وكما يقولون فإن جزءاً من الفيروس تم إنتاجه بما يتناسب مع المورث الجيني للإيرانيين".

ولم يكشف خامنئي متى وأي نوع من العروض قدمت واشنطن لطهران في ما يتعلق بالفيروس.

وكشفت إيران عن أول إصابة للفيروس على أراضيها في 19 فبراير/شباط الماضي، تحديداً في مدينة قم.

والسبت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إصابة 20 ألفاً و610 أشخاص بالفيروس، ووفاة 1556 منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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