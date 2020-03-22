دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الشعب التركي للاطمئنان، مؤكّداً أن الدولة بمؤسساتها كافة تعمل من أجل خدمته لتجاوز الأزمة الصحية التي تَسبَّب فيها فيروس كورونا على نطاق عالمي.

وخاطب أردوغان الشعب التركي في كلمة مصوَّرة ومقتضَبة، نُشرت السبت على الصفحات الرسمية للرئيس التركي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أبناء شعبي العزيز، اطمئنوا، دولتنا بمؤسساتها كافة، على رأس عملها، وفي خدمتكم".

وأضاف: "إن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة معاً، وما عليكم إلا التزام القواعد والتعليمات، ولا بد لنا من مواصلة البقاء في منازلنا".

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 21، والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

وحتى مساء السبت أصاب كورونا أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، توُفّي منهم قرابة 13 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وإعلان حظر تجول، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فاعليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.