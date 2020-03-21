أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد جراء فيروس كورونا إلى 21 والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أجري تحليل لـ2953 شخصاً، ما أظهر إصابة 277 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 947، كما فقدنا 12 مريضاً من كبار السن".

وأوضح قوجه أن مجموع الوفيات بالفيروس في البلاد وصل 21 حالة.

وأضاف الوزير "دعونا نحذر كبار السن لدينا، ولنلتزم بتعليمات حظر التجول للمسنين، فخطر الوفاة يزداد مع تقدم العمر".

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، تقييد خروج المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، ضمن تدابير منع انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن "المسنين من عمر الـ65 وما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، قُيّد خروجهم من منازلهم وتنقلهم في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق، اعتباراً من منتصف ليلة السبت-الأحد، بموجب المادة 11 من قانون الإدارة المحلية، والمادة 27 من قانون السلامة الصحية العامة".

وكان وزير الصحة، قد أعلن مساء الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في تركيا إلى 9 والإصابات إلى 670.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا حوالي 287 ألف شخص حول العالم، بينهم 11 ألفاً و890 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الكثير من الفعاليات، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.