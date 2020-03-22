سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 22 مارس/آذار 2020
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 21 حالة والإصابات إلى 947 / AA
22 مارس 2020

أهم الأحداث:

تركيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 21 حالة والإصابات إلى 947، ومصر تقرّر إغلاق جميع المساجد والكنائس.

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    وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 21 حالة والإصابات إلى 947

      أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 21 والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. [TRT عربي]

      وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أُجرِيَ تحليل لـ2953 شخصاً، مما أظهر إصابة 277 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 947، كما فقدنا 12 مريضاً من كبار السنّ". [TRT عربي]

      وأوضح قوجه أن مجموع الوفيات بالفيروس في البلاد وصل 21 حالة. [TRT عربي]

      مصر تقرّر إغلاق جميع المساجد والكنائس

      أصدرت القاهرة السبت، قراراً بإغلاق جميع المساجد والكنائس أمام المصلّين، في محاولة للحَدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نداءات وُجِّهت إلى الحكومة كي تحذو حذو الدول الإسلامية الأخرى وتغلق مساجدها. [TRT عربي]

      ورصدت مصر 285 حالة إصابة مؤكَّدة بالفيروس حتى الآن، بينها ثمانية توُفُّوا جراء المرض. [الأناضول]

      وقالت وزارة الأوقاف إنها ستغلق جميع المساجد لمدة أسبوعين "بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس"، لكن الأذان للصلاة سيستمرّ من المساجد عبر مكبرات الصوت. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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