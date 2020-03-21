سياسة
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بالصور.. جهاز في تركيا لتشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة
بدأت تركيا في استخدام أجهزة جديدة تتمكن من تشخيص فيروس كورونا دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وشرعت في توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.
بالصور.. جهاز في تركيا لتشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة
تركيا تبدأ في استخدام جهاز جديد يتمكن من تشخيص فيروس كورونا الجديد في غضون 15 دقيقة فقط / AA
21 مارس 2020

بدأت تركيا في استخدام أجهزة تتمكن من تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة فقط.

جاء ذلك في عرض تعريفي قدمته وزارة الصحة التركية حول أدوات مختبرية تستطيع تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، بدأت وزارة الصحة في استعمال أجهزة قادرة على تشخيص الفيروس بشكل سريع دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وشرعت الوزارة في توسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات التركية.

وفي هذا الإطار قدّمت المديرية العامة للصحة التركية بالعاصمة أنقرة، عرضاً تعريفياً حول طريقة استخدام هذه الأجهزة.

وقالت الدكتورة ياسمين جوشقون، المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة، إن الكشف السريع عن فيروس كورونا، يشكّل أهمية كبيرة لعزل الشخص عن الآخرين في حال كانت نتيجة تحليل عينته إيجابية.

وأوضحت جوشقون أن الجهاز يعطي نتائج دقيقة، مبيّنة أن الطاقم الطبي يأخذ عينة من أنف أو من فم الشخص المشتبه في إصابته، ومن ثم تُمزج بمحلول خاص ثم تُعرض على جهاز يكشف إن كان مصاباً أم لا.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا حوالي 287 ألف شخص حول العالم، بينهم 11 ألفاً و890 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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