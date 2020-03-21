سياسة
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كورونا.. إصابات جديدة في 3 دول عربية ومصر تغلق المساجد والكنائس
سجلت كلٌ من السعودية ولبنان والإمارات 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وفق بيانات رسمية. كما أصدرت مصر قراراً بغلق المساجد والكنائس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
كورونا.. إصابات جديدة في 3 دول عربية ومصر تغلق المساجد والكنائس
وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 206 إثر تسجيل 19 حالة جديدة / Reuters
21 مارس 2020

سجلت 3 بلدان عربية السبت، 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وفق بيانات رسمية.

في الرياض، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 392، حسب ما أفادت الوكالة الرسمية (واس). وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين من المرض بلغ 16 حالة.

وفي أبوظبي، أفادت السلطات الإماراتية بتسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليصل إجمالي الإصابات إلى 153.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، إنه جرى "تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا تعود جميعها لأجانب".

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شملت 3 من بريطانيا و3 من باكستان و4 من بنغلاديش وشخصاً واحداً من كل من البرتغال وبولندا والولايات المتحدة، و"جميعهم حالاتهم مستقرة". كما أشارت المتحدثة إلى شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت 38.

وفي بيروت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع المصابين بكورونا إلى 206 إثر تسجيل 19 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد ورود نتائج مخبرية جديدة بلغ اليوم المجموع النهائي للحالات المصابة بكورونا 206".

مصر تغلق المساجد والكنائس

في سياق متصل، أصدرت القاهرة السبت، قراراً بغلق جميع المساجد والكنائس أمام المصلين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نداءات وُجِّهت إلى الحكومة كي تحذو حذو الدول الإسلامية الأخرى وتغلق مساجدها.

ورصدت مصر 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، بينها ثمانية توفوا جراء المرض.

وانتقد كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة لأنها لم تعلق صلاة الجمعة أمس، كما أنها لم تعطل من قبل المناسبات الدينية التي يحضرها مئات المصريين في المساجد والكنائس.

وقالت وزارة الأوقاف إنها ستغلق جميع المساجد لمدة أسبوعين "بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس"، لكن الأذان للصلاة سيستمر من المساجد عبر مكبرات الصوت.

ويوجد في مصر أكثر من مئة ألف مسجد بأنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الأزهر أنه سيغلق جامعه التاريخي في القاهرة القديمة "حرصاً على سلامة المصلين ولحين القضاء على وباء كورونا".

من جهتها، أمرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر السبت، بإغلاق جميع كنائسها وإيقاف القداسات لمد ة أسبوعين لاحتواء تفشي الفيروس.

وقررت الكنيسة أيضاً منع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات وغلق قاعات العزاء الملحقة بالكنائس واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط على أن تقوم كل أبرشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" نحو 287 ألفاً حول العالم، توفي منهم 11 ألفاً و890، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الكثير من الفعاليات، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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