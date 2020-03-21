سياسة
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كورونا.. تركيا توقف الرحلات الجوية إلى 46 بلداً جديداً
أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إيقاف الرحلات الجوية مؤقتاً إلى 46 بلداً جديداً، اعتباراً من عصر السبت، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بخصوص التدابير التي تشمل النقل جواً؛ للحد من تفشي كورونا.
كورونا.. تركيا توقف الرحلات الجوية إلى 46 بلداً جديداً
تركيا توقف الرحلات الجوية إلى 46 بلداً جديداً ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا / AA
21 مارس 2020

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إيقاف الرحلات الجوية مؤقتاً إلى 46 بلداً جديداً، اعتباراً من عصر السبت، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، السبت، بخصوص التدابير التي تشمل النقل جواً؛ للحد من تفشي كورونا.

وأشارت الوزارة إلى بدء إيقاف الرحلات الجوية مؤقتاً إلى 46 بلداً إضافياً اعتباراً من السبت الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي.

وارتفع عدد الدول التي أوقفت تركيا إليها الرحلات الجوية لـ68، فيما أوقفت روسيا وقطر وليبيا رحلاتها إلى تركيا.

والدول الـ68 هي: ألمانيا، أنغولا، النمسا، أذربيجان، بنغلاديش، بلجيكا، الإمارات، المملكة المتحدة، الجزائر، جيبوتي، تشاد، تشيكيا، الصين.

وأيضاً الدنمارك، الدومينيكان، الإكوادور، غينيا الاستوائية، المغرب، كوت ديفوار، الفلبين، فنلندا، فرنسا، غواتيمالا، كوريا الجنوبية، جورجيا، الهند، هولندا.

وكذلك، العراق، إيران، أيرلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، إيطاليا، الكاميرون، كندا، الجبل الأسود، كازاخستان، كينيا، جمهورية شمال قبرص التركية، كولومبيا، كوسوفو.

بالإضافة إلى الكويت، جمهورية شمال مقدونيا، لاتفيا، لبنان، المجر، مصر، منغوليا، مولدوفا، موريتانيا، نيبال، النيجر، النرويج، أوزباكستان، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سريلانكا، السودان، السعودية، تايوان، تونس، أوكرانيا، عمان، والأردن.

وحتى السبت، أصاب كورونا نحو 287 ألفاً حول العالم، توفي منهم 11 ألفاً و890، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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