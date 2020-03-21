سياسة
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كورونا.. أكثر من 277 ألف إصابة و11 ألف وفاة حول العالم
فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم إلى أكثر من 277 ألف شخص، تجاوزت حالات الوفاة 11 ألفاً. كما أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت، أن حصيلة الإصابات بكورونا في عموم القارة الإفريقية تجاوزت ألف حالة.
كورونا.. أكثر من 277 ألف إصابة و11 ألف وفاة حول العالم
عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد يتجاوز 277 ألفاً والوفيات تتعدى الـ11 ألفاً حول العالم / Reuters
21 مارس 2020

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم إلى أكثر من 277 ألف شخص.

وحسب موقع Worldometer الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بكورونا، فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ 277 ألفاً و300 شخص حول العالم، حتى ظهر السبت.

ووفق الموقع ذاته، فإن عدد الوفيات وصل إلى 11 ألفاً و431 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 91 ألفاً و994 شخص.

وتأتي إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، وإيران، في مقدمة الدول التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصابين بالفيروس في آخر 24 ساعة.

إصابات إفريقيا تتجاوز الألف

من جانب آخر، أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت، أن حصيلة الإصابات بكورونا في عموم القارة الإفريقية تجاوزت ألف حالة، وفقاً لما نقلته أسوشيتد برس.

وذكر المركز أن 40 دولة إفريقية على الأقل من أصل 54 سجّلت حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مشيراً إلى أن أنغولا سجلت السبت أول حالة إصابة بالفيروس .

بدوره، أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو إصابته بكورونا، وذلك بعد يوم من إعلان وزير التربية في البلاد إصابته بالفيروس أيضاً.

من جانبها، قالت حكومة كوت ديفوار إنها ستغلق حدود البلاد اعتباراً من يوم غد الأحد.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الكثير من الفعاليات، ومنع التجمعات بمافيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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