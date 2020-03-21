دخل القرار الأردني بحظر التجوال المفتوح حيّز التطبيق في عموم البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، صباح السبت.

وأطلق الأمن صافرات الإنذار، إيذاناً بدخول القرار حيز التطبيق، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

ويأتي القرار في خطوة أردنية جديدة لمواجهة انتشار الفيروس القاتل، بعد إعلان العمل بقانون "الدفاع" (الطوارئ) الثلاثاء الماضي، بما يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في التعامل مع كورونا.

وسجلت المملكة 85 إصابة، بينها حالة شفاء واحدة.

وحتى مساء الجمعة أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلداً وإقليماً، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبها في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات.