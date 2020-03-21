قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت السبت مقذوفين يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى، واصفاً الأمر بأنه "يفتقر إلى اللياقة بشدة" في وقت يواجه فيه العالم تفشياً لوباء كورونا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن الصاروخين انطلقا نحو الساعة 6:45-50 صباحاً بالتوقيت المحلي من حول سونتشون بإقليم بيونجان الشمالي، وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وتقع سونتشون إلى الشمال مباشرة من بيونغيانغ بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

فيما صرحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية بأن المقذوفين الكوريين الشماليين "قطعا 410 كيلومترات ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومتراً".

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مثل هذا العمل العسكري الذي أقدمت عليه كوريا الشمالية يفتقر إلى اللياقة بشدة في وقت يسبّب فيه فيروس كوفيد-19 مصاعب في أنحاء العالم"، ودعت إلى "وقف فوري".

وجاء الإطلاق بعد بضع ساعات من تأكيد كوريا الشمالية أنها ستعقد جلسة لبرلمانها، مجلس الشعب الأعلى، في بيونغيانغ.

ولأنه حدث يجمع ما يقرب من 700 من كبار المسؤولين في البلاد في مكان واحد، يقول محللون إنه استعراض للقوة وسط تفشِّي وباء كورونا في أنحاء العالم.

وعلى تويتر كتبت راشيل مينيونغ لي، وهي من موقع "إن.كيه نيوز" الإلكتروني المتابع لأحداث كوريا الشمالية: "إذا حدث وانعقدت الجلسة، فسيكون هذا أكبر استعراض للثقة في إدارة الوضع المتعلق بفيروس كورونا".

ولم تعلن كوريا الشمالية أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، غير أن مسؤولاً كبيراً بالجيش الأمريكي قال الأسبوع الماضي إنه "واثق بدرجة كبيرة" من أن بكوريا الشمالية إصابات.

وفرضت البلاد قيوداً صارمة على الحدود، لكن منظمات الإغاثة ترى أنها عرضة بشدة لحدوث تَفَشٍّ لأن نظامها الصحي يفتقر إلى الموارد ولأنها تخضع لعقوبات دولية.

ويأتي إطلاق صاروخين اليوم، بعد واقعتين مشابهتين هذا الشهر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى وعدداً من المقذوفات وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، مما دفع الولايات المتحدة والصين إلى مناشدتها العودة إلى المحادثات الخاصة بإنهاء برامجها النووية. والصاروخية.

كانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ذكرت السبت أيضاً، أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف على مسابقة في إطلاق المدفعية بين وحدات مجمعة من الجيش الجمعة، وبثّت صوراً له وهو يتابع المشهد مع ضباط كبار، وجميعهم بلا كمامات واقية.