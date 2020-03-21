سياسة
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وزارة الصحة التركية تطلق تدابير إضافية بالمطاعم والفنادق لمواجهة كورونا
أعلنت وزارة الصحة التركية إطلاق حزمة من التدابير الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، بتعزيز التدابير المتخذة في الفنادق والمطاعم ودور السكن الجامعي ودور المسنين.
وزارة الصحة التركية تطلق تدابير إضافية بالمطاعم والفنادق لمواجهة كورونا
عززت وزارة الصحة التركية تدابيرها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا / AP
21 مارس 2020

أطلقت وزارة الصحة التركية السبت، حزمة من التدابير الإضافية للحَدّ من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وعززت الوزارة في هذا الشأن تدابيرها المتخذة في الفنادق والمطاعم ودور السكن الجامعي ودور المسنين.

وسيُسجَّل بموجب هذه التدابير، بعض المعلومات الخاصة بنزلاء الفنادق، مثل الدول التي زاروها خلال آخر 14 يوماً، ومخططاتهم السياحية داخل تركيا.

وفي ما يتعلق بالمطاعم، سيتُترَك مسافة متر واحد على الأقل بين كل طاولتين، لتقليل خطر انتقال عدوى الفيروس.

وبخصوص دور العجزة ومراكز العناية بالمسنين، في حال وجود أعراض الإصابة بالفيروس لدى نزيل ما، سيخضع نزلاء الدار كافة للمراقبة الطبية.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أعلن مساء الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 9 والإصابات إلى 670، بعد تسجيل 311 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحتى صباح السبت أصاب كورونا نحو 276 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و400 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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