سياسة
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وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 9 حالات والإصابات إلى 670
كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 9 والإصابات إلى 670، بعد تسجيل 311 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 9 حالات والإصابات إلى 670
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 9 حالات والإصابات إلى 670 / AA
20 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 9 والإصابات إلى 670، بعد تسجيل 311 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أجري تحليل لـ3656 شخصاً، ما أظهر إصابة 311 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 670، وفقدنا 5 مرضى مسنين كانت مقاومتهم ضعيفة".

وأوضح قوجه أن مجموع الوفيات في البلاد وصل 9 حالات "جميعهم من المسنين".

ودعا قوجة إلى حماية المسنين، وعدم التهاون ولو للحظة في مكافحة الفيروس.

وكان وزير الصحة، قد أعلن مساء الخميس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، والوفيات إلى 4 حالات.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلداًَ وإقليماً، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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