سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 21 مارس/آذار 2020
الأردن تعلن حظر تجوال عام في المملكة لمواجة تفشي فيروس كورونا الجديد / AA
21 مارس 2020

أهم الأحداث:

حظر تجوال في الأردن وحجر صحي عام في تونس لمواجهة كورونا، وأنقرة تنفي انسحاب وحداتها العسكرية من منطقة خفض التصعيد بإدلب.

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        حظر تجوال في الأردن وحجر صحي عامّ في تونس لمواجهة كورونا

        أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الجمعة، قراراً بحظر التجوال والتنقل في جميع أنحاء المملكة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد. [TRT عربي]

        ووفق نص القرار الذي تلاه متحدث الحكومة أمجد العضايلة، فإن الحظر المفتوح لم تُحدَّد ساعات معينة له، وسيبدأ اعتباراً من صباح السبت حتى إشعار آخر. [TRT عربي]

        وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، فرض حجر صحي كامل على البلاد، في إطار إجراءات مكافحة الفيروس. [TRT عربي]

        أنقرة تنفي انسحاب وحداتها العسكرية من منطقة خفض التصعيد بإدلب

        نفت أنقرة الجمعة، الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول انسحاب الوحدات العسكرية التركية من منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. [TRT عربي]

        وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنه "في إطار تفاهم موسكو (حول إدلب)، تتواصل جميع فاعليات الجيش التركي بالمنطقة، من أجل وقف إراقة الدماء وتحقيق الأمن وإنهاء المأساة الإنسانية وعودة المدنيين إلى أماكنهم". [TRT عربي]

        وأضاف البيان: "فاعليات انتشار الوحدات العسكرية التركية متواصلة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب منذ بدء وقف إطلاق النار في 6 مارس/آذار الحالي". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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