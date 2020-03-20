سياسة
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الرئاسة التركية: واثقون من قوة نظامنا الصحي في مكافحة كورونا
نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، تغريدة أكّد فيها ثقة بلاده في نظامها الصحي والعاملين فيه، كما انتقد إجراءات بعض الدول في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
الرئاسة التركية: واثقون من قوة نظامنا الصحي في مكافحة كورونا
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون يعرب عن ثقته بالنظام الصحي في تركيا والعاملين فيه / AA
20 مارس 2020

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، عن ثقته بالنظام الصحي في بلاده والعاملين فيه، منتقداً إجراءات بعض الدول في مكافحتها فيروس كورونا الجديد.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر، إن "تركيا تثق بنظامها الصحي القوي والعاملين فيه، وفي الوقت نفسه ترسل معدات الكشف عن الفيروس إلى أصدقائها".

وانتقد تعامل دول معينة مع انتشار الفيروس، بالقول إن بعض تلك الدول اتخذت إجراءات شديدة القسوة، في حين لم تفعل دول أخرى أي شيء على الإطلاق.

وأفاد ألطون بأن الحكومة التركية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر الفيروس، بخاصة كبار السن منهم.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 252 ألفاً في 182 بلداً وإقليماً، وأسفرت تلك الإصابات عن أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبها في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الكثير من الفعاليات، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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