واصلت الولايات المتحدة والصين حربهما الكلامية حول فيروس كورونا الجديد، وفيما لامت واشنطن بكين لإخفاء حجم انتشار الوباء عند اكتشافه، اتهمت وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"الافتراء".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة مطالبة الصين بأن "تتقاسم مع العالم بأسره" المعلومات التي لديها عن وباء كورونا، مكرراً انتقاده بكين لعدم شفافيتها عند بداية ظهور الفيروس.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "إن حماية الناس أمر واجب، والشفافية وتقاسم المعلومات في الوقت المناسب أمر حيوي للغاية، إنها ليست قصة ألاعيب سياسية أو تدابير انتقامية".

والخميس اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن العالم يدفع "ثمناً باهظاً" نتيجة بطء الصين في تقديم معلومات حول كورونا عند ظهوره.

كما يصر ترمب على استخدام مصطلح "الفيروس الصيني" لوصف كوفيد-19، رغم استياء بكين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ على تويتر إن "الصين أعلمت الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد ورد فعلها منذ 3 يناير/كانون الثاني"، مضيفة أن الولايات المتحدة لم تنبه مواطنيها في الصين إلا بعد 12 يوماً من ذلك.

وأضافت المسؤولة الصينية "الآن يتهمون الصين بالتأخر؟ جديّاً؟".

وردّت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس على تويتر قائلة "يوم 3 يناير/كانون الثاني أمرت السلطات الصينية بتدمير عينات فيروس كوفيد-19، وأسكتت أطباء ووهان وحجبت مخاوف الرأي العام على الإنترنت".

وأضافت أورتاغوس "المتحدثة الرسمية محقة: إنه تسلسل يجب على العالم تحليله".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر مقتطفات من حوار متلفز مع الوزير مايك بومبيو.

وقال المسؤول الأمريكي في الحوار الذي بث مساء الأربعاء على تلفزيون فوكس نيوز "الحكومة الصينية كانت على علم بالمخاطر، لقد حددتها، كانت أول من يعلم، وأضاعت وقتاً ثميناً في البداية، ما سمح لآلاف الناس بمغادرة ووهان والذهاب إلى مناطق على غرار إيطاليا التي تعاني الآن أشد معاناة".

وأضاف بومبيو "لم يقم الحزب الشيوعي الصيني بما يتوجب عليه والآن صار عدد لا يحصى من الناس مهددين".

وعقبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية قائلة "توقف عن الافتراء". وأكدت هوا شونينغ أن خبراء منظمة الصحة العالمية اعتبروا أن جهود الصين "سمحت بتجنب مئات آلاف حالات العدوى".