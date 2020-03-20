سياسة
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أنقرة تنفي انسحاب وحداتها العسكرية من منطقة خفض التصعيد بإدلب
نفت وزارة الدفاع التركية الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول انسحاب الوحدات العسكرية التركية من منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
أنقرة تنفي انسحاب وحداتها العسكرية من منطقة خفض التصعيد بإدلب
وزارة الدفاع التركية تنفي انسحاب وحداتها العسكرية من منطقة خفض التصعيد بإدلب / AA
20 مارس 2020

نفت أنقرة، الجمعة، الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول انسحاب الوحدات العسكرية التركية من منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه "في إطار تفاهم موسكو (حول إدلب)، تتواصل جميع فعاليات الجيش التركي بالمنطقة، من أجل وقف إراقة الدماء وتحقيق الأمن وإنهاء المأساة الإنسانية وعودة المدنيين إلى أماكنهم".

وأضاف البيان: "فعاليات انتشار الوحدات العسكرية التركية متواصلة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب منذ بدء وقف إطلاق النار في 6 مارس/آذار الحالي".

وأردف: "في هذا الصدد، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول انسحاب تلك الوحدات من المنطقة، غير صحيحة".

وفي 5 مارس/آذار، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من 6 من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي M4 (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) و6 كم جنوبه.

كما جرى الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق M4 بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جندياً تركيا أواخر فبراير/شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد". وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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