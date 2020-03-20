تجاوز عدد حالات الوفاة حول العالم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد 10 آلاف حالة.

وحسب موقع Worldometer الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس، وصل عدد الوفايات إلى 10 آلاف و 405 شخصاً.

ويشير الموقع إلى أن إيطاليا تأتي في مقدمة دول العالم في عدد حالات الوفاة بـ3 آلاف و405 حالة.

وحلت الصين حيث اكتُشِف الفيروس لأول مرة، في المركز الثاني مسجّلة 3 آلاف و248 حالة وفاة.

وجاءت إيران في المرتبة الثالثة، إذ سجّلت حتى اليوم وفاة ألف و433 شخصاً، فيما جاءت إسبانيا في المركز الرابع بتسجيل 1002 حالة وفاة.

ووفق الموقع ذاته، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 252 ألفاً و817 حالة، تماثل للشفاء منها 89 ألفاً و61 حالة.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/آذار الجاري، انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أُعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة عالمية".

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الكثير من الفعاليات، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.