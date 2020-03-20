سياسة
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الشؤون الدينية التركية: الإصرار على صلاة الجماعة في ظل الوباء غير جائز
قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية، إن الإصرار على أداء صلاة الجمعة أو الجماعة في ظل انتشار وباء كورونا "غير جائز شرعاً"، وأكّدت أن جميع الناس لهم الحق في حماية صحتهم وعليهم مسؤولية عدم تعريض صحة الآخرين للخطر.
الشؤون الدينية التركية: الإصرار على صلاة الجماعة في ظل الوباء غير جائز
علي أرباش: عدم التزام القرارات يعرّض المجتمع بأسره والبشرية للخطر وينتهك حقوق العباد / AA
20 مارس 2020

أكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن الإصرار على أداء صلاة الجمعة أو الجماعة في ظل انتشار وباء كورونا "غير جائز شرعاً".

وأعرب رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش في رسالة بمناسبة يوم الجمعة، عن حزنه لعدم تمكُّن المساجد من إقامة صلاة الجمعة، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا أرباش المواطنين في الوقت نفسه إلى الامتثال للقرارات المتخذة، مشيراً إلى أن "عدم التزام القرارات يعرّض المجتمع بأسره والبشرية للخطر وينتهك حقوق العباد".

وأكّد أن جميع الناس لهم الحق في حماية صحتهم وعليهم مسؤولية عدم تعريض صحة الآخرين للخطر.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية إغلاق أبواب المساجد الجمعة والسبت، خلال ليلة الإسراء والمعراج، وذلك احترازاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أعلن مساء الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 246 ألفاً في 182 بلداً وإقليماً بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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